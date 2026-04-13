Chelsea'nin takım otobüsüne silahlı saldırı: Genç yıldız hayatını kaybetti

Gana Premier Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea’nin genç forveti Dominic Frimpong, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Henüz 20 yaşında olan futbolcunun ölümü ülke futbolunu yasa boğdu.

TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

FC Samartex ile oynanan maçın ardından dönüş yolunda takım otobüsüne pusu kuruldu. Saldırıda Frimpong başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis, kayıp olduğu belirtilen bazı futbolcular ve kulüp üyeleri için arama çalışmalarını sürdürüyor.

GANA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Gana Futbol Federasyonu, genç futbolcunun ölümünü resmi olarak duyurdu. Federasyon, Frimpong’un ailesine ve Berekum Chelsea camiasına başsağlığı mesajı yayımladı.

FRIMPONG’UN KARİYERİ

Ocak ayında Aduana FC’den Berekum Chelsea’ye kiralanan Frimpong, kısa sürede dikkat çekmişti. Bu sezon 13 maçta forma giyen genç forvet, 2 gol kaydetmişti. Gana futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

FUTBOL CAMİASINDA YANKI

Frimpong’un ölümü, Gana futbolunda güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

