Süper Lig'de tarihe geçen protesto: 1 dakika sürdü

Santra vuruşunun hemen ardından tüm oyuncular, 1 dakikalık hareketsiz kalarak “Nefret Yok, Futbol Var!” mesajını verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın öncülüğünde başlatılan kampanya, dijital zorbalık ve nefret söylemlerine karşı futbol camiasının ortak tepkisini simgeliyor. Süper Lig’de yer alan 18 kulüp, hafta içinde sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak “Nefret Yok, Futbol Var!” başlığıyla açıklamalar yayınlamıştı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bu açıklamalarda taraftarlara; tribünlerde, sokakta ve dijital platformlarda sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde hareket etme çağrısı yapılmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüpleri, futbolun birleştirici ruhuna sahip çıkma konusunda birleşti. Kulüpler Birliği’nin açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

Futbolun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Bu anlamlı protesto, sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma için güçlü bir araç olduğunu bir kez daha gösterdi.