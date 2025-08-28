Süper Lig'de 4. hafta başlıyor: İşte program

Süper Lig'de 4. hafta başlıyor: İşte program
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
