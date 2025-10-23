Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 10. hafta maçları ve hakemleri şöyle:

SÜPER LİG'DE 10. HAFTA HAKEMLERİ

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

