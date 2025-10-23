Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 10. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 10. hafta maçları ve hakemleri şöyle:
SÜPER LİG'DE 10. HAFTA HAKEMLERİ
Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Yasin Kol
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
26 Ekim Pazar:
14.30 Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan