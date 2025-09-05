Süper Lig kulüpleri sıraya girdi

Süper Lig kulüpleri sıraya girdi
Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın talipleri artıyor.

Trendyol Süper Lig’de milli araya girilirken, kulüpler transferin son haftasında kadrolarını güçlendirmek için atağa geçti. Bu süreçte dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Trabzonspor’un deneyimli kanat oyuncusu Edin Visca oldu.

Sezonun ilk dört haftasında teknik direktör Fatih Tekke tarafından sınırlı süre verilen Visca, form grafiğiyle beklentilerin gerisinde kaldı. 35 yaşındaki Boşnak futbolcu, yalnızca 97 dakika sahada kalabildi ve skora katkı sağlayamadı. Bu durum, Süper Lig kulüplerinin radarını harekete geçirdi.

6 KULÜP TAKİPTE

Günebakış gazetesinin haberine göre; Kayserispor, Kocaelispor, Başakşehir, Karagümrük, Eyüpspor ve Antalyaspor, Visca’nın durumunu yakından izliyor. Özellikle yabancı kontenjanı ve yaş faktörü nedeniyle Trabzonspor’un gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.

Ocak 2025’te sözleşmesini 2026 Haziran’ına kadar uzatan Visca’nın kontratında performansa dayalı opsiyonlar bulunuyor. Bu da kulübün karar sürecini daha esnek hale getiriyor. Bordo-mavili yönetim, oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararı kısa süre içinde vermeye hazırlanıyor.

Edin Visca tecrübesiyle dikkat çekiyor

Geride kalan sezonda 40 resmi maçta 6 gol ve 9 asistle oynayan Visca, hâlâ Süper Lig’in en üretken kanat oyuncularından biri olarak görülüyor.
Türkiye’de 15. sezonunu geçiren Visca, Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplamda 521 maça çıkıp 131 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

