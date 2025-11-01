Stoilov: Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam

Stoilov: Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda kaybettikleri 2 maçın ardından bugün aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

''ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ''

İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu.

Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Tabi ki biliyoruz şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Olaitan'ın oyuna girdikten sonra takım performansından düşüş olup olmadığına ilişkin soruya Stoilov, şöyle cevap verdi:

"Olaitan'dan çok fazla beklentimiz var. Bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük onu sahada. Bunu bir an önce benim çözmen gerekiyor. Bu sorun aslında daha önce başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşündü kendisi. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor.

Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Çünkü baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Sabra sakatlığı vardı 1-2 antrenman yaptı ve bugün onu da oyuna aldık. Ön tarafta çok fazla elimizde seçenek yok.

Burada biraz önce belirttiğim gibi rekabeti kesinlikle arttırmamız gerekiyor ama Olaitanla ilgili olarak bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün, taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek.

Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunun benim için başka yolu kesinlikle yok. Bu konuda oldukça netim."

Stanimir Stoilov, üretici oyunculara ihtiyaçları olduğunu, Romulo gibi bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacaklarını, rekabeti artıracak oyunculara ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

