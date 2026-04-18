Stanimir Stoilov: Penaltı için bahane verdik

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 biten Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun kalmadığını belirten Stoilov, son dakikada verilen penaltı için "Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk'' dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

''MEMNUN DEĞİLİM''

Maçın sonlarında kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, öz güven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

''BİZİM TARZIMIZ BU DEĞİL''

Stoilov, buldukları erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceklerine değinerek, "Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada sergilemeliyiz." diye konuştu.

''PENALTI İÇİN BAHANE VERDİK''

Bir basın mensubunun penaltı kararlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini kaydetti.
Stoilov, bu tarz konularla ilgili konuşması gereken kişilerin değerlendirmede bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:
"Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk. Hakemlerin, verdikleri her kararın, kulüpler adına, kulüplerin gelecekleri adına ne kadar belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri ve kararlarını verirken de yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

