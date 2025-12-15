"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı

"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı değerlendiren Erman Özgür, "Söyleyince kızıyorlar" dedi ve siyah beyazlı takımdaki acı gerçeği açıkladı.

Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Siyah beyazlı takımla ilgili açı gerçeği eski futbolcu ve yorumcu Erman Özgür, "Söyleyince kızsıyorlar" diyerek anlattı.

Erman Özgür, Tivibuspor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

“Savunmak ile geri yaslanmak arasındaki fark şudur: İyi savunursun ama bu kadar geriye yaslanırsan bu düzeyde takımlardan gol yememen mümkün değil. Koskoca Beşiktaş takımı, 10 kişi kaldı diye oyunu böyle oynamaz, bu kadar da geriye yaslanmaz.

"BEŞİKTAŞ'IN PROBLEMİ OYUNCU KALİTESİZLİĞİ"

Beşiktaş’ın problemi oyuncu kalitesizliği. Oyuncu kalitesizliğinin tarifi şudur: Beşiktaş, 2. yarıda 1 kere topu yere indirdi. Cerny enfes bir pas attı ve takım pozisyona girdi. Diğer tüm oyuncular dan dun topu nereye olursa olsun vurdular. Oyuncu kalitesi Cerny’dir; kalitesizliği de Jurasek’tir.

Jurasek’in yanındaki oyuncuyu göremeyişi, son vuruşu bu kadar berbat yapması Beşiktaş’ın alabileceği 3 puanı kaybettirdi.

2024/11/08/hbbjk.jpgSöyleyince kızıyorlar. Bugün Sergen Yalçın, elinde 2 orijin sol bek varken stoperlerini sol bek yapmak zorunda kaldı. Neden yedek bıraktığının cevabını da Jurasek zaten verdi. Bu kadar kritik bir anda, sen de oyuna yeni girmişken bunu yapıyorsan, işte oyuncu kalitesizliği böyle okunur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

