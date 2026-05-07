Son olarak Beşiktaş'ta oynadı: Zeynep Demirel imzayı attı

Sultanlar Ligi ekibi, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki voleybolcu Zeynep Sude Demirel'i transfer etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki oyuncu Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Zeynep Sude Demirel. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Zeynep Sude Demirel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Beşiktaş forması giyen Zeynep Sude, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve VakıfBank'ta da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Zeynep." ifadeleri kullanıldı.

ZEYNEP SUDE DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Sude Demirel, 27 Kasım 2000 İzmit doğumlu, 1.98 metre boyunda Türk profesyonel voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev alan Demirel, kariyerine VakıfBank altyapısında başlamış ve Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Türk Hava Yolları gibi takımlarda oynamıştır.
Başarılar: 2020/21 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu, 2023/24 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği ve çeşitli lig dereceleri bulunmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

