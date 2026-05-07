Fatih Terim sürprizi: Londra'da ortaya çıktı

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk, Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan’a destek olmak için Londra’ya gitti.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace ile karşılaşacak.
Shakhtar Donetsk, Polonya’da oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.
Maçtan önce konuşan teknik direktör Arda Turan, "Hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

LONDRA’DA FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’da başlayacak.
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı öncesi Fatih Terim sürprizi yaşandı.
Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan’ı desteklemek için Londra’ya gitti.
Mücadele öncesi TRT’ye konuşan Terim’in sözleri şu şekilde:
"Arda'ya destek olmak için geldik. Kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te çok iyi işler yapıyor. Ligde şampiyonluğa gidiyor. Konferans Ligi'nde ise yarı finalde. Özellikle kendi oyununu içeride ve dışarıda hiç vazgeçmeden uygulaması, kendisine ait oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Çok daha başarılı olacaktır. Belki ilerideki başarılarından sonra bugünkü başarısı çok sıradan kalabilir. Türkiye iyi bir antrenör kazandı diyebiliriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

