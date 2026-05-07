Hakan Safi Sadettin Saran'ı ziyaret etti: Ne konuştuklarını açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’den sürpriz bir ziyaret geldi.

Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Hakan Safi, Sadettin Saran’ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübün geleceğine dair görüşme yaptıklarını belirtti.

‘’KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM’’

Hakan Safi açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran'ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim" notunu düştü.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sarı-lacivertli camiada başkanlık yarışı giderek hareketlenirken, adaylık açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı.

Kongrede üyeler yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidecek.