Son dakika | Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz açıklaması

Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gaziantep FK’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Gaziantep Futbol Kulübümüz’de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız’’

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

40 yaşındaki teknik direktör Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Yılmaz, "Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." dedi.