Skriniar Sara ve Orkun: Erman Toroğlu açıkladı
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartı Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki Skriniar-Sara mücadelesini örnek göstererek değerlendirdi.
Toroğlu, "Gergin bir maç. Beraberlik iki takıma da yaramıyor" dedikten sonra Sözcü'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:
- El Bilal Toure’nin kırmızı kartı bence doğru. Tendona basıyor.
- Orkun’un pozisyonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Skriniar’ın Sara’ya yaptığı ile hemen hemen aynı. Orada hakem sarı kart hatta faul bile
vermemişti. Burada da sarı kart doğru. Orada da sarı kart olmalıydı.
"BEŞİKTAŞ'IN ZAAFI DİSİPLİN"
- Trabzonspor ikinci yarıda tek kale oynadı ama aut çizgisine inemediler. Böyle defansları aut çizgisine inerseniz oyundan yüzde yüz düşürürsünüz.
- Beşiktaş’ın en büyük zaafı disiplin. Gereksiz kartlar görüyorlar ve maçı veriyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe maçında da kırmızı kart siyah-beyazlıları yaktı.
- Hakem güya tecrübeli fakat inanılmaz derecede oyunun içinde kaldı. Futbolcuların hareket alanlarını daralttı. Üstelik maç neredeyse bir yarı alanda oynanmışken.