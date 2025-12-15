Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartı Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki Skriniar-Sara mücadelesini örnek göstererek değerlendirdi.

Toroğlu, "Gergin bir maç. Beraberlik iki takıma da yaramıyor" dedikten sonra Sözcü'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- El Bilal Toure’nin kırmızı kartı bence doğru. Tendona basıyor.

- Orkun’un pozisyonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Skriniar’ın Sara’ya yaptığı ile hemen hemen aynı. Orada hakem sarı kart hatta faul bile

vermemişti. Burada da sarı kart doğru. Orada da sarı kart olmalıydı.

"BEŞİKTAŞ'IN ZAAFI DİSİPLİN"

- Trabzonspor ikinci yarıda tek kale oynadı ama aut çizgisine inemediler. Böyle defansları aut çizgisine inerseniz oyundan yüzde yüz düşürürsünüz.

- Beşiktaş’ın en büyük zaafı disiplin. Gereksiz kartlar görüyorlar ve maçı veriyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe maçında da kırmızı kart siyah-beyazlıları yaktı.

- Hakem güya tecrübeli fakat inanılmaz derecede oyunun içinde kaldı. Futbolcuların hareket alanlarını daralttı. Üstelik maç neredeyse bir yarı alanda oynanmışken.