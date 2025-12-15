Skriniar Sara ve Orkun: Erman Toroğlu açıkladı

Skriniar Sara ve Orkun: Erman Toroğlu açıkladı
Yayınlanma:
Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartı değerlendirirken, Fenerbahçeli Skriniar ve Sara mücadelesini örnek gösterdi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartı Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki Skriniar-Sara mücadelesini örnek göstererek değerlendirdi.

Toroğlu, "Gergin bir maç. Beraberlik iki takıma da yaramıyor" dedikten sonra Sözcü'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- El Bilal Toure’nin kırmızı kartı bence doğru. Tendona basıyor.

- Orkun’un pozisyonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Skriniar’ın Sara’ya yaptığı ile hemen hemen aynı. Orada hakem sarı kart hatta faul bile
vermemişti. Burada da sarı kart doğru. Orada da sarı kart olmalıydı.

"BEŞİKTAŞ'IN ZAAFI DİSİPLİN"

- Trabzonspor ikinci yarıda tek kale oynadı ama aut çizgisine inemediler. Böyle defansları aut çizgisine inerseniz oyundan yüzde yüz düşürürsünüz.

Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladıMustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı

- Beşiktaş’ın en büyük zaafı disiplin. Gereksiz kartlar görüyorlar ve maçı veriyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe maçında da kırmızı kart siyah-beyazlıları yaktı.

- Hakem güya tecrübeli fakat inanılmaz derecede oyunun içinde kaldı. Futbolcuların hareket alanlarını daralttı. Üstelik maç neredeyse bir yarı alanda oynanmışken.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

