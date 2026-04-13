Sinan Engin ligin şampiyonunu şimdiden açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Ligin bitmesine 5 hafta kala Galatasaray, 68 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

Sinan Engin katıldığı programda Galatasaray'ın kalan 5 maçtan alacağı puanları şöyle açıkladı:

"Gençlerbirliği 3 puan alır. Fenerbahçe 1 puan diyelim. Samsun'u yener. Antalya'yı yener. Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı yener."

"KOZLAR GALATASARAY'IN ELİNDE"

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin kalan maçları için de şu tahminlerde bulundu.

"Fenerbahçe Rize'yi yener. Galatasaray berabere kalır. Başakşehir çok zor. Bir puan diyeyim. Konya deplasmanı çok zor."

Engin, "Gitti orada o zaman. Böyle bir durumda Galatasaray şampiyon oluyor o zaman değil mi?" sorusuna "Aynen" karşılığını verdi.

Sinan Engin, ligin bitmesine 5 hafta kala Galatasaray'ın şampiyon olacağını ilan etmiş oldu.