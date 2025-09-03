Şimdiye kadar sakladığı çocukluk fotoğrafı da ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu: FB TV izleyerek büyüdük

Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızı Galatasaray'da oynarken parladı. Sarı kırmızılı formayla takımın yıldızlarından olan, hatta kaptanlığa kadar yükselen Kerem, geçen sezonun başında ise Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Ancak Benfica'da sadece 1 sezon kalan Kerem, 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geçti.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜ"

Kerem, Fenerbahçe için İstanbul'a indiğinde "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" dedi. Bu sözler olay yaratırken, Fenerbahçe bu kez de Kerem'in Portekiz'den İstanbul'a gelirken uçak yolculuğunun görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde Kerem Aktürkoğlu ile ağabeyi de vardı. Burada Kerem'in şunu söylediği sözler ortaya çıktı. Kerem, "Biz otobüs görüntülerini çok izlerdik. FB TV izleyerek büyüdük" dedi.

FENERBAHÇE FORMALI ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI

Ağabeyi ise şunları söyledi:

"FB TV'de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de, görüşmelere başladı yazısını gördüm. Burada Roberto Carlos, Anelka takip ettiğim yerde şimdi kardeşimin duyurusu... Müthiş duygu."

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaşana kadar ortaya çıkmayan çocukluk fotoğrafını da paylaştı.

Fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla poz veriyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI:

2024 yazında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisindeki performansıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

2025 sezonu itibarıyla hem UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde hem de Liga Portugal maçlarında sahaya çıkan Aktürkoğlu, Benfica’nın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR:

Fenerbahçe’ye karşı gol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında eski rakibi Fenerbahçe’ye karşı gol atan Kerem, bu gol sonrası sevinmemesiyle dikkat çekti.

AVS maçında yıldızlaştı: Benfica’nın AVS karşısında aldığı 6-0’lık galibiyette 1 gol ve 1 asist ile maçın oyuncusu seçildi. Portekiz basını Kerem’i “gerçekten sihirbaz” olarak nitelendirdi.

Teknik direktör Bruno Lage’in yorumu: "Kerem Benfica’ya tamamen adanmış durumda. Hem zihinsel hem fiziksel olarak takıma katkı sağlıyor" açıklamasıyla oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.