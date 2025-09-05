Sergen Yalçın kararını yönetime bildirdi: Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde kadro revizyonu yaşanacak. Sergen Yalçın 3 futbolcunun üzerini çizdi.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Sergen Yalçın, kadro yapılanmasında radikal adımlar atmaya başladı.
Siyah - Beyazlıların yeni sezon planlamasında üç futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.

YALÇIN'DAN NET MESAJ

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın, hem transfer hem de ayrılık dosyalarını masaya yatırdı. Deneyimli teknik adam, Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joao Mario’nun kadroda düşünülmediğini yönetime iletti.

Muçi ve Jonas Svensson kadroda düşünülmüyor

Yalçın’ın bu üç isme son bir şans vermesi dikkat çekti. Alanyaspor karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyette; Jonas Svensson 90 dakika sahada kaldı, Ernest Muçi 58 dakika görev aldı, Joao Mario ise 15 dakika süre buldu.

Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak ve yeni transferlere yer açmak amacıyla bu üç oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor:

Ernest Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri geldiği, Arnavut oyuncunun başka bir ülkeye gönderilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Jonas Svensson için Süper Lig kulüplerinden teklifler alınırken, Norveçli sağ bekin bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Joao Mario ise bonservisiyle takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor.

Sergen Yalçın’ın raporuna göre, ayrılacak üç yabancı futbolcunun yerine biri deneyimli, diğer ikisi ise 2002 sonrası doğumlu genç oyuncularla kadro takviyesi yapılması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

