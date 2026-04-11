Serdal Adalı'dan derbi açıklaması: TFF'ye demediğini bırakmadı

Divan Kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'ye yüklendi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşen toplantıda söz alan Adalı, Fenerbahçe derbisindeki penaltı için sert sözler sarf etti.

“TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ CAMİASINI KARŞINIZA ALDINIZ”

TFF’ye yüklenen Adalı, “Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız” ifadelerini kullandı.

“AYNISI YAŞANDI”

İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslenen Adalı, “Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

