Şenol Güneş Burak Yılmaz'a hak verdi

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Şenol Güneş, ''Doğanın kalbi Bolu'da'' isimli spor turizmi çalıştayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Tekrardan sizi yeşil sahalarda eşofmanla görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Birçok parametre koyuyorum, çalışmasak da olur diye düşünüyorum. Sonrasında ise çalıştığım ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorgulamaya başladım." dedi.

BURAK YILMAZ'A HAK VERDİ

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, Gaziantep FK'daki görevinden istifa eden ve flaş açıklamalar yapan teknik direktör Burak Yılmaz'ın haklı olduğunu belirtti.

Güneş, "Yapay zekâya sordum; o da (gülerek) Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi.

Dün Burak Yılmaz istifa etti. Biraz sert konuştu ama haklıydı. Maalesef hakemlerimizden herkes şikayetçi. Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum." ifadelerini kullandı.