Selimiye Losta Spor'a Fenerbahçe'den transfer

Yayınlanma:
Selimiye Losta Spor, Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Yiğit Gül'ü kadrosuna kattı.

Muğla 1. Amatör B Grubu’nda yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Selimiye Losta Spor’dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

İMZALAR ATILDI

Yeşil-beyazlılar, hücum hattını 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül ile güçlendirdi. Kulüp binasında düzenlenen törenle genç futbolcu resmi imzayı attı.

“BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Ahmet Yiğit Gül, "Selimiye Losta gibi hedefi olan bir kulüpte olmak benim için önemli. Takımıma katkı sağlamak ve başarıya ulaşmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

FENERBAHÇE’DEN SELİMİYE LOSTA’YA TRANSFERİMİZ”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya ise “Fenerbahçe’den Selimiye Losta’ya transferimiz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Yiğit Gül, İstanbulspor, Çankırıspor, Eskişehir Demirspor ve Modafen formalarını da giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

