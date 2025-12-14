Selçuk İnan kötü haberi verdi

Selçuk İnan kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu ve sakatlık haberini verdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İnan, şunları söyledi:

"Kendi sahalarında oyun gücü olan ve bir şekilde topa sahip olmaya çalışan bir takım vardı karşımızda. Fatih Karagümrük, merkezde kalabalık olan ve rakiplerine sıkıntı yaratabilecek bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Bunları biliyorduk. Bizim ne yapacağımız önemliydi. Bugün oyunun genelinde hakim taraf bizdik. Oyunu kontrol ettik. Pozisyon üretmekte geçen haftalara göre daha başarılıydık. Bunlara rağmen ilk isabetli şutta gol yedik. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncularım, pes etmedi. İsteklerinden dolayı onları tebrik etmek istiyorum.

Atılay Canel kahrolduAtılay Canel kahroldu

Bu kadar kısa süre içerisinde bir oyun gücü oluşturmak, gittiğimiz deplasmanlarda kendi oyununuzu rakibe kabul ettirmek ve her maçı kazanmak için sahaya çıkmak çok önemli. Üzülmek hakkımız. Övünmek de lazım. İyi yoldayız. Bir taraftan övünmek de lazım. İyi oynuyoruz. Bazen çok fazla pozisyon üretseniz de gol atamayabiliyorsunuz. 1 puan aldık ve iyi mücadele ettik."

SAKATLIK HABERİNİ VERDİ

Selçuk İnan, maçtan sonra kötü haberi de verdi ve Can Keleş'in sakat olduğunu belirtti. İnan, "Can'ın kasık problemi var. Oyuncularımız, fedakarlık yapıyor. Can da onlardan biri. Bu hafta antrenmanların 3'te 2'sine çıkamadı. Onu dinlendirmeyi düşündük. Bu bizim ortak kararımızdı. İnşallah önümüzdeki günlerde aramızda olur." şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

