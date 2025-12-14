Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 beraber kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, oyuncularının maçta iyi mücadele ettiğini belirtti.

Atılay Canel, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ATILAY CANER KAHROLDU

Oyuna istekli başladıklarını aktaran Canel, neden maç sonrası çok üzüldüğünü de açıkladı.

Canel, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol altına aldık. 16. dakikada rakibimizin iki direkten de dönen bir pozisyonu vardı. Onun dışında bizim 3 tane yüzde yüz gol olması gereken pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya da iyi başladık. 65. dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Uzatmalarda yediğimiz golle buradan beraberlikle ayrıldık. Galip götürdüğümüz maçtan beraberlikle ayrılmak, bizim için üzücü. Futbolcu kardeşlerimiz, iyi mücadele etti ve onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YUKARI ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Fatih Karagümrük'ü bulunduğu durumdan kurtarmak istediklerini vurgulayan Canel, "Son 2 haftaya baktığınızda Kocaelispor'a karşı daha istekli ve arzuluyduk. Yukarı çıkmak istiyoruz. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Transferlerin planlaması yapılıyor. İyi bir şekilde yola devam edeceğimizi ve ligde kalacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.