Santarelli: Biz biraz çılgınız

Santarelli, Türkiye'nin Japonya'yı yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncuları, teknik ekibi ve federasyonla gurur duyduğunu aktaran Santarelli, "Bana destek ve enerji veren, bana inanan, oyunculara güvenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zor ve sıkıntı yaşadığımız anlarda bile sakin kalmaya çalıştım. Asla takımın kontrolünü kaybetmek istemedim. Oyuncuların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyordum." dedi.

"Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullanan Santarelli, şöyle devam etti: