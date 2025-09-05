Sancak Adana Demirspor'un başkanı oldu

Adana Demirspor Kulübünde başkanlığa Ali Sancak'ın getirildiği duyuruldu.

YÖNETİM KURULU KARARI İLE ALİ SANCAK ATANDI

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

DURAK 1 EYLÜL'DE İSTİFA ETTİ

Eski başkan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti.

1. LİG'DE GALİBİYETİ YOK

Adana Demirspor, 1. Lig'de 4 maça çıktı ve bu maçlardan hiç galibiyet alamadı.

Sezona 2-2'lik Esenler Erokspor beraberliği ile giren Adana ekibi, sırasıyla Çorum FK'ya 3-0, Bandırmaspor'a 4-0 ve Amedspor'a 8-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor, ligde -11 puanla 20. sırada yer alıyor.