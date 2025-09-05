Sancak Adana Demirspor'un başkanı oldu
1. Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni başkanı Ali Sancak oldu.
Adana Demirspor Kulübünde başkanlığa Ali Sancak'ın getirildiği duyuruldu.
YÖNETİM KURULU KARARI İLE ALİ SANCAK ATANDI
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
DURAK 1 EYLÜL'DE İSTİFA ETTİ
Eski başkan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti.
1. LİG'DE GALİBİYETİ YOK
Adana Demirspor, 1. Lig'de 4 maça çıktı ve bu maçlardan hiç galibiyet alamadı.
Sezona 2-2'lik Esenler Erokspor beraberliği ile giren Adana ekibi, sırasıyla Çorum FK'ya 3-0, Bandırmaspor'a 4-0 ve Amedspor'a 8-0 mağlup oldu.
Adana Demirspor, ligde -11 puanla 20. sırada yer alıyor.
Kaynak:Haber Merkezi / AA