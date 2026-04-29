Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç: Tam 9 gol atıldı

Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain, 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih'i 5-4 yendi.

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Fransa'da Parc de Princes'ta oynanan mücadelede tam 9 gol atıldı ve tarihi maçın kazananı 5-4'lük skorla PSG oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. ve 56. dakikada Kvaratskhelia, 45+5 ve 59. dakikalarda Ousmane Dembele ve 33. dakikada Joao Neves attı.
Bayern Münih'in golleri ise 17. dakikada penaltıdan Harry Kane, 41. dakikada Olise, 65. dakikada Upamecano ve 68. dakikada Luis Diaz kaydetti.

MÜCADELENİN RÖVANŞI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi, 6 Mayıs Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
