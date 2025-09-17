Salomon Cappadocia Ultra Trail'de görülmemiş istikrar

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “Salomon Cappadocia Ultra Trail, Türkiye’de patika yarışlarının öncüsü. Biz bu sene isim sponsorluğumuzun 10’uncu yılını kutluyoruz” dedi.

Türkiye’nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12. kez düzenlenecek. 17–19 Ekim 2025 tarihlerindeki organizasyon, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında konuk edecek.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla, gerçekleştirilecek organizasyonda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri de co-sponsor olarak yer alacak.

Avantgarde Collection, PT Academy ve Salcano, ise destekleri ile organizasyona katkıda bulunacaklar. Züber de Ürün Sponsoru ve Power Medya Group Tanıtım Destekçisi olarak yer alacak.

Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlenecek ve STK'lar için iyilik peşinde koşulacak.

Cappadocia Ultra Trail, Salomon'un 10'uncu kez isim sponsorluğunda koşulacak. Her yıl dünyanın dört bir yanından sporcuyu ülkemizde ağırlayan organizasyon Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya bölgesinin eşsiz parkurlarında gerçekleşecek.

Atilla Kuduoğlu: Çok özel bir yarış

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in çok özel bir yarış olduğunu vurgulayan Atilla Kuduoğlu, “Türkiye’de patika yarışlarının öncüsü. Biz bu sene isim sponsorluğumuzun 10’uncu yılını kutluyoruz. 10 yıl bir paydaşla sponsorluk adına beraberlik yapmak gerçekten çok zor özellikle bir spor dalında. Türkiye’de bir eşi olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum Argeus Travel & Events ile birlikte. Özel etkinlikler de yapacağız. Bu sene takvime yeni bir parkur daha eklendi. Türkiye’nin müstesna bir yerinde çok özel bir yarış. Biz başladıktan sonra zannediyorum ki her hafta sonu bir trail yarışı var ülkemizde” dedi.

“TAKDİR EDİLMEYİ DÜŞÜNMEK ŞIMARIKLIK DEĞİLDİR”

Türkiye’de spora ve sporun gelişimine yapılan katkıdan dolayı insanların bizi görmesini istiyorum” diyen Atilla Kuduoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de koşu, spor dalı anlamında amatör bir spor ama herkesin de yapabileceği, herkesin koşabileceği, kendisini deneyebileceği bir spor dalı. O yüzden takdir edilmeyi düşünmek şımarıklık değildir diye düşünüyorum. Çünkü 10 yıl… Söylerken kolay ama başarması oldukça zor.”

Bu sene takvime yeni bir parkur daha eklendi

“TURİZME, BÖLGEYE VE SPORA KATKISI YADSINAMAZ”

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Atilla Kuduoğlu, “Her sene katılımcı sayısını 3 bin ile sınırlı tutuyoruz çünkü bölge kapasite olarak 3 bin sporcuya elverişli. 3 bin sporcu tek başına da gelmiyor; beraberindekilerle birlikte aşağı yukarı 10 binin üzerinde katılım ve ekonomi oluşuyor. Kalite olarak ise sürekli yukarıya gidiyor. Uluslararası sporcular sürekli geliyor. 82 ülke katılımı ile rekor kırdık bundan 3 yıl önce. Dolayısıyla uluslararası çapta Türkiye’nin tek trail yarışıdır. Katılımcı olarak baktığınızda yarısı Türk yarısı yabancı sporculardan oluşuyor. Turizme, bölgeye ve spora katkısı yadsınamaz. Önümüzdeki yıllarda da büyüterek götürmeyi başarırız” diye konuştu.