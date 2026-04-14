Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şampiyonluk mesajı verdi. Saran, ''İnşallah bu sene şampiyon olacağız'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katıldı ve açıklamalarda bulundu.
Saran açıklamasında, "Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Kırıkkale'nin yiğidin harman olduğu yer olduğuna inanan biri olarak; doğru fırsat verildiğinde Anadolu çocuğu kendi değerini kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açalım, kapının açılmasına imkan verelim. Spor disiplin gerektirir, saygıyı öğretir, düşünce kalkmayı öğretir." dedi.

''AZMİN, UMUDUN SESİ OLSUN''

Konuşmasını sürdüren Saran, "Spor, bir gence ben başarabilirim demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları, antrenman yapmak isteyenler için değil sadece, hayal kurmak isteyenler için bir kapıdır. Buradan şampiyonlar yetişmesi önemli değil. Ülkeye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocuklar yetişmesi için bu kapılar var. Benim için bu yatırım bir bina değil, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkan çocuklar sporcu, lider olacak belki ama mutlaka daha güçlü daha özgüvenli birey olacak. Bizim görevimiz çok net, gençlerimize alan açmak, önlerini açmak, onlara inanmak, yollarını aydınlatmak. Biliyoruz ki güçlü bir gelecek, Anadolu'dan yetişecek, Anadolu'nun bağrından çıkacak gençlerle olacak. Bu salondan çıkan ses, azmin umudun sesi olsun." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Şampiyonluk için mesaj veren Saran, "Kırıkkale'nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

