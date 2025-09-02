Rüştü Reçber'in oğlunun yeni adresi belli oldu

Rüştü Reçber'in oğlunun yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlunun yeni adresi İskoçya oldu.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer oldu.

MEHMET REÇBER ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibinden yapılan açıklamada, Queens Park Rangers forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedeflerinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

''SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''

Futbol direktörü Gerry Strain, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı