Rıdvan Dilmen: Rezalet

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Stuttgart’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası spor yorumcusu ve kulübün efsane ismi Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, teknik direktör Tedesco’nun yaklaşımını överken, maçın hakemi Jakob Kehlet’i sert sözlerle eleştirdi.

"TEDESCO MAÇI ÖNCEDEN ÖZETLEMİŞ"

Rıdvan Dilmen: Tedesco maçı özetlemiş

Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç öncesi yaptığı açıklamaların sahadaki performansla birebir örtüştüğünü belirtti ve şunları söyledi:

Her maç final niteliğinde dedi, haklıydı.

Oyuncular aç mıydı?

Evet.

Takım istekli miydi?

Evet.

Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş.

"EYVAH DEDİM"

Maçın ilk bölümünde Stuttgart’ın üstünlüğüne dikkat çeken Dilmen, Fenerbahçe’nin tedirgin başladığını söyledi ve "Stuttgart, Fenerbahçe’yi yenebilecek bir imaj verdi. Bizde ise bir tedirginlik vardı, doğal olarak" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Hakem rezalet

Hakeme tepki: Rezalet

Maçın hakemi Jakob Kehlet’in performansını ağır şekilde eleştiren Dilmen, UEFA’nın bu tür hakemlere görev vermemesi gerektiğini savundu:

Hakem Jakob Kehlet'e tepki yağıyor

Maçın hakemi rezil bir hakemdi.

Rezalet!

Bu kadar kötü bir hakem UEFA’da nasıl görev aldı?

Bu Avrupa Ligi’ndeki ilk maçıymış, bence son maçı da olur.

TARAFTARA ÖVGÜ

Fenerbahçe taraftarının coşkusunu ve bağlılığını öven Dilmen, tribünlerin takımı motive ettiğini vurguladı ve "Taraftar hiç havlu atmıyor. Başaramadık mı? Devam edelim diyor. Bugün yine fulle yakın, coşkulu bir taraftar vardı" dedi.

ÇARPICI TESPİT

Kadrosal anlamda önceki sezonları daha güçlü bulan Dilmen, mevcut takımın mücadele azmiyle umut verdiğini belirterek "Geçen seneki kadro daha iyiydi ama bu takımdan bir şey olmaz demek değil. Mücadele azmi umut veriyor" tespitinde bulundu.