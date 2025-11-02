Recep Uçar Samsunspor maçı biter bitmez itiraf etti

Yayınlanma:
Konyaspor'un 3-1 yenildiği Samsunspor maçı sonrası Recep Uçar'dan itiraf geldi.

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Samsunspor’a 3-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Uçar, kazanma hedefiyle çıktıkları maçta fazla hata yaptıklarını ve pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Samsunspor Konyaspor'u rahat geçtiSamsunspor Konyaspor'u rahat geçti

"BİZ HATALIYDIK"

Maçın ardından konuşan Uçar, Samsunspor’un hem ligde hem Avrupa’da başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar.
Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip gol atamadığımız, genel olarak fazla hata yaptığımız bir maçtı.

DÜŞEN TEMPO

Uçar, ilk yarıda skoru dengeleyebilecek pozisyonlara girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti. İkinci yarıya bazı eksikleri düzeltme amacıyla çıktıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, bu planın da sahaya yansımadığını ifade etti:

RECEP UÇAR'DAN İTİRAF

Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç oldu. Samsunspor'u tebrik ediyorum.

Recep Uçar’ın açıklamaları, Konyaspor’un oyun planında eksik kalan yönleri ve takımın toparlanma ihtiyacını gözler önüne sererken deneyimli teknik adamın itirafı dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

