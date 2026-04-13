Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçı Kocaeli'den gelen 2 bin 700 taraftarın da deplasman tribününden izlediği belirlendi.

Ancak deplasman tribününde tuvaletler ve kantinle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Özgür Kocaeli'den Ömer Lütfi Çelik'in haberine göre; Rams Park'ta deplasman tribününün tuvaletlerinin suyu kesildi. Ayrıca yiyecek almak isteyen Kocaelisporlu taraftarlar, tribündeki kantinin de kilitli olduğunu gördü.

"TARAFTARLAR AÇ SUSUZ KALDI"

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kocaelispor bu akşam oynanan maçta Galatasaray’a konuk oldu. Kritik maç için yaklaşık 2700 taraftar maçta yerini aldı. Kocaelisporlu taraftarları bu maçta rezalet bir uygulama karşıladı. Deplasman tribününde yer alan kantinin kapatıldığı ve tuvaletlerdeki suların kesildiği görüldü. Bu rezalette kimin payı olduğu bilinmezken, Kocaelisporlu taraftarlar 90 dakika gırtlak patlattığı maçta aç, susuz kaldı!"

GERİLİM MAÇTAN ÖNCE BAŞLADI

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde tansiyon haftalar öncesinde yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına Kocaelispor cephesinden de yanıt geldi.

"UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıda Kocaeli Stadı’nda yaşanan olayların hala hafızalarda taze olduğunu vurguladı. Buruk, “Bu maç bizim için çok kritik. İlk yarıda bize yaşatılanları ve Kocaelispor Başkanı’nın kulübümüz hakkında yaptığı açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi ve en doğru şekilde hazırlanacağız” sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

ERAY YAZGAN: “MÜTEKABİLİYET ESASTIR”

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da Buruk’un açıklamalarına destek vermiş ve “İlk maçta yaşananları unutmadık. Tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir. Bize yapılanları o gün not ettik” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, derbi öncesinde atmosferi daha da gerdi.