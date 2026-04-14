Ozan Kabak imzayı attı

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulübüyle uzun süreli sözleşmeye imza attı.

Alman ekibi Hoffenheim’da forma giyen Ozan Kabak, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kulübü ile sözleşme yeniledi.
Birçok büyük kulüpten teklif alan 26 yaşındaki milli stoper, Hoffenheim ile uzun süreli sözleşmeye imza attı.
Kicker’da yer alan habere göre Ozan Kabak’ın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı.

‘’DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM’’

Ozan Kabak, sözleşme uzatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. TSG bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum."

SEZON PERFORMANSI

2022 yılında Hoffenheim’a transfer olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 21 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

