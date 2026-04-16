Okan Buruk'a Gençlerbirliği maçında Tedesco tavsiyesi

Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilirken Osimhen'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Ünlü spor adamı Levent Tüzemen, Galatasaray teknik ekibine Victor Osimhen konusunda dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

“6 GÜN HASTANEDE KALDI”

Tüzemen, Osimhen’in ameliyat sonrası sürecini anlatarak, “Victor Osimhen ameliyat olduktan sonra 6 gün hastanede kaldı. Çevresi çok geniş olduğu için 3 odalı bir bölümde tedavi edildi. Ardından salon ve saha çalışmalarına başladı, yavaş yavaş kendine geldi” ifadelerini kullandı.

TEDESCO TAVSİYESİ

Deneyimli yorumcu, Osimhen’in sahada olmasa bile kulübede bulunmasının takıma enerji vereceğini belirtti ve Tedesco'nun uyguladığı taktiği Okan Buruk'a örnek gösterdi.

Tüzemen, “Fenerbahçe, Skriniar’ı sakat olmasına rağmen kulübede tuttu. Osimhen kaptan değil ama orada bulunması takıma güç verir. Hagi de kaptan değildi ama takımı yönlendirirdi. Olaylara böyle bakmak lazım” dedi.

RENATO NHAGA VE ICARDI ELEŞİRİSİ

Tüzemen, devre arasında transfer edilen Renato Nhaga’nın süre almamasını eleştirerek, “Bu çocuğu neden aldınız o zaman?” dedi. Ayrıca Icardi’nin özellikle iç saha maçlarında daha fazla forma giymesi gerektiğini vurguladı: Taraftar onu motive ederek oyuna sokabiliyor.