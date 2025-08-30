Oblak Galatasaray için geldi: Sağlık kontrollerinden geçti

Yayınlanma:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Teja Oblak, Awak Kuier ve Dorka Juhasz sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferlerinden Teja Oblak, Awak Kuier ve Dorka Juhasz yeni sezon öncesi İstanbul’a geldi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİLER

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yıldız isimler ilk iş olarak Acıbadem Maslak Hastanesi’ne giderek sağlık kontrollerinden geçti.

teja-oblak.jpg
Teja Oblak, Awak Kuier ve Dorka Juhasz

ÖNCE BEŞİKTAŞ SONRA OLYMPIACOS İLE KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında 8 Eylül Pazartesi günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. 10 Eylül Çarşamba günü ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile kozlarını paylaşacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADILAR

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon 17 galibiyet 5 mağlubiyet alarak 39 puan toplamış ve ligi 3. sırada noktalamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

