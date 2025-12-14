Nuri Şahin'in planı tuttu

Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'un 2-0 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan." dedi.

Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum.

"NE PLANLADIYSAK YANSITTIK"

Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz, takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"ÇOK KALİTELİ"

Şahin, tüm oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

Bu maç bizim için geçiş adımıydı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı, kulüpte olan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü herkes çok emek veriyor. Bugün karşılığını aldığımız için ekstra mutluyum Ben maçın hiç kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok zor bir maç oynadık.

Çünkü Samsunspor çok kaliteli, çok kaliteli ayaklara sahip. Bizim için çok zor geçen bir maç oldu ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi oynadık. İyi karşılık verdik. İkili mücadelenin çoğunu kazandık. İkinci topların çoğunu kazandık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık.