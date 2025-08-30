Nihat Kahveci Galatasaray'ın kaybedeceği maçı açıkladı

Nihat Kahveci Galatasaray'ın kaybedeceği maçı açıkladı
Yayınlanma:
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi. Kahveci bir de puan tahmini.

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Ajax, Monaco, Bodo/Glimt ve Union SG ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların rakiplerini değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray’ın toplamda 14 puan alabileceğini kaydetti.

“MANCHESTER CITY’E SIFIR YAZARIM

Nihat Kahveci konuşmasında "Galatasaray, iç sahadaki maçlarından 9 puan çıkarabilir. 9 olmazsa bile 7 puan kesin yazılmalı. Bu bende net. Bodo/Glimt ve Union SG maçlarından 6 puan, Atletico Madrid'den de minimum 1 puan. Liverpol maçına puan yazıyorum. Deplasman maçlarında da 5 puan alabilirler. Frankfurt ve Ajax'tan 1'er puan, Monaco'yu da yen. Manchester City'e sıfır yazarım" sözlerini sarf etti.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

