Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu

Amedspor'un Yenişehir ilçesindeki ÇandAmed Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongresine, kulüp yöneticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan kongrede konuşan eski başkan Burç Baysal, yasal zorunluluklar nedeniyle kongre kararı aldıklarını belirterek, "Bu bayrağı halkımızın değerlerine ve kimliğine göre hareket edip bugüne kadar taşıdık. Bizden sonra devralacak arkadaşın da buna böyle devam edeceğine eminim" dedi.

Yaklaşık 305 delegenin oy kullandığı seçimde Amedspor'un yeni başkanı olan Nahit Eren, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Eren, "Amedspor, köklü bir geçmişe ve güçlü bir aidiyet duygusuna sahip büyük bir ailedir. Kulübümüz, her koşulda değerlerine bağlı kalmış; ortak kimliğimizden, birliktelik ruhumuzdan ve ilkelerimizden asla ödün vermeden yoluna devam etmiştir," ifadelerini kullandı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yeni dönemde yapıcı eleştirilere açık olacaklarını ancak kulübün değerlerini hedef alan saldırgan ve linç kültürüne karşı hep birlikte duracaklarını vurgulayan Eren, Amedspor'un bir takımdan daha fazlası olduğunu söyledi. Eren, geçmişte yaşanan ayrımcı uygulamalara ve son dönemde artan keyfi yaptırımlara dikkat çekerek, "Dilimize, kültürümüze ve sembollerimize yönelik saldırılara ve cezalara asla sessiz kalmayacak, boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Eren, yeni dönem hedeflerini ise "Amedspor’un Kimliği", "Taraftarlarımız", "Sportif Vizyon", "Kurumsallaşma ve Yerel Yönetimlerle Yeni bir Yol Haritası", "Altyapı, Gençlik, Kadın Futbolu ve Diğer Branşlar" ile "Halkımızla, bölgemizle ve Türkiye toplumu ile iletişim" olmak üzere 6 başlık altında sıraladı.

NAHİT EREN KİMDİR?

1978 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan Nahit Eren, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Diyarbakır Barosu'nda çeşitli komisyonlarda ve yönetim kurullarında görev alan Eren, 2012-2014 yılları arasında Baro Başkan Yardımcılığı yaptı ve daha sonra Diyarbakır Baro Başkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve üç çocuk babası olan Eren, aynı zamanda Tahir Elçi Vakfı Danışma Kurulu üyesidir. Eren, özellikle 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü davada yaptığı etkili savunmalarla kamuoyunda tanınmıştı.