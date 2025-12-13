Mustafa Sarıgül de topa girdi! Şaşırttı

Yayınlanma:
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de topa girdi ve şaşırtan bir teklifte bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde topa girdi ve şaşırtan bir teklifte bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 2026 yılı bütçesi için görüşmelerde Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz aldı.

Sarıgül, kürsüden yaptığı görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çağrıda bulundu.

"OFSAYT KALKSIN, LİG MAÇLARINI TRT 1 YAYINLASIN!"

Sarıgül, Türkiye'nin dünyaya öncülük yaparak futbol maçlarındaki ofsayt kuralının kaldırılmasını istedi ve "Sayın Bakanım, ofsaytın kaldırılması için adım atın. Ofsayt kalksın, daha hızlı futbol gelsin" ifadelerini kullandı.

Lig maçlarının yayını ile ilgili de öneride bulunan Mustafa Sarıgül, "Lig maçları TRT 1'de olsun, herkes gönül rahatlığıyla izlesin. Lig karşılaşmalarının TRT 1'de şifresiz yayınlanması milyonlarca vatandaşın talebi" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

