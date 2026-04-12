Mustafa Çulcu: Net kırmızı kartı vermedi

enerbahçe, Süper Lig'de oynadığı kritik maçı farklı galibiyetle geçti. Sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştirirken, net bir kırmızı kartı vermediğini açıkladı.

"Fenerbahçe maça öyle müthiş ön alan baskısı ile başladı ki Kayserispor'u adeta sahasına hapsetti. Bu baskı her an gol getirecek derken 20 dakika sonra Kayserispor ayağa 3-4 pas yaparak öne çıktı. Tehdit hücumları geliştirdi, hooop Fenerbahçe geriye yaslandı, baskı temposu ve devamlılığı düştü. Kadro derinliği ve kalitesi skoru belirledi" diyen Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"ALENİ KAFA ATIYOR"

Çulcu, şöyle devam etti:

"Onu nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya, Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı. Faul ve kart hataları yaptı. En büyük hatası, toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor, aleni kafa atıyor. Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsın ya, futbolda illa böyle olması gerekmez. Bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi. Kayserispor teknik direktörü, ikinci yarı Makarov'u oyundan alarak hakemlere tokat gibi bir ders verdi. Bu krizde kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz, bu performansıyla modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır. Hakemlikte oyunu hissetmek, kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. Hakemin eksiği çok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler."