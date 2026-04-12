Mustafa Çulcu: Net kırmızı kartı vermedi

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz'ın net bir kırmızı kartı vermediğini açıkladı.

enerbahçe, Süper Lig'de oynadığı kritik maçı farklı galibiyetle geçti. Sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendi.
Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştirirken, net bir kırmızı kartı vermediğini açıkladı.

Fenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesiFenerbahçe gözünü Galatasaray'a çevirdi: Kante ve Guendouzi mucizesi

"Fenerbahçe maça öyle müthiş ön alan baskısı ile başladı ki Kayserispor'u adeta sahasına hapsetti. Bu baskı her an gol getirecek derken 20 dakika sonra Kayserispor ayağa 3-4 pas yaparak öne çıktı. Tehdit hücumları geliştirdi, hooop Fenerbahçe geriye yaslandı, baskı temposu ve devamlılığı düştü. Kadro derinliği ve kalitesi skoru belirledi" diyen Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"ALENİ KAFA ATIYOR"

Çulcu, şöyle devam etti:
"Onu nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya, Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı. Faul ve kart hataları yaptı. En büyük hatası, toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor, aleni kafa atıyor. Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsın ya, futbolda illa böyle olması gerekmez. Bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi. Kayserispor teknik direktörü, ikinci yarı Makarov'u oyundan alarak hakemlere tokat gibi bir ders verdi. Bu krizde kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz, bu performansıyla modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır. Hakemlikte oyunu hissetmek, kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. Hakemin eksiği çok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz