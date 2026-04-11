Mustafa Çulcu: Golde açık ofsayt

MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi. Çulcu hakem kararlarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Antalyaspor maçını değerlendirdi.

"Beşiktaş çok iştahlı, coşkulu ön alan baskısı ile başladığı oyunda biz çayımızdan bir yudum alana kadar durumu 2-0 yaptı" diyen Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Antalyaspor'un sağ tarafını Beşiktaş çok etkili kullandı. Yüksek seviye bir takım olmayan Antalyaspor'un gollerine baktığımızda Beşiktaş'ın savunmasında da özellikle yan toplarda sıkıntıları var. Antalyaspor bu yan toplarla gelmeye çalıştı. Antalyaspor gücü oranında oyunu çirkinleştirmeden açık futbol oynadı. İkinci yarıya Ballet'in nefis vuruşu ile attığı golle başladı. Beşiktaş içerideki maçları seyircisi ile bütünleşerek, Orkun'un liderliğinde, ritimli pas trafiği ve sürekli golü kovalayan bir başka tempoda oynuyor. Beşiktaş keyif veren futbolla galibiyeti hak etti."

"DENİZ KAYATEPE YOLUN AÇIK OLSUN"

Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili de şu yorumu yaptı:
"Hakem Adnan Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun en iyilerinden. Hızla gelişim gösteren gösterişsiz lakin güven veren bir hakemlik yaptı. Bazı basit temaslara faul çalmasa daha da iyi olacak. Oyunu hissederek, kontrolü elinde tutarak çok iyi performans sergiledi. Tebrikler Deniz Kayatepe, yolun açık olsun. Beşiktaş'ın attığı 2. gol öncesi Erdoğan- Oh mücadelesinde faul yok. Devamında ofsayt yok, gol temiz. Antalyaspor'un attığı golde Ballet açık ofsayt, iptal doğru. 19'da Veysel'in eline gelen topta Beşiktaş, 78'de Olaitan'ın eline gelen topta Antalyaspor penaltı bekledi ama devam kararları doğru."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

