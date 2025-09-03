Murat Sancak Adana Demirspor'u devrediyor: Yeni sahibi açıklandı

Yaşanan mali kriz nedeniyle FIFA’dan art arda ceza alan Adana Demirspor’da Murat Sancak, kulübü bırakıyor.

HİSSELERİNİ DERNEĞE DEVREDECEK

Şimşekler Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre Murat Sancak hisselerini Adana Demirspor Derneği’ne bırakmayı kabul etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak ile 03.09.2025 tarihinde (bugün) yapılan görüşmeler neticesinde Murat Sancak, Adana Demirspor A.Ş. hisselerini Adana Demirspor Kulübü Derneğine devretmeyi kabul etmiştir. Resmi işlemler en kısa zamanda tamamlanacak olup, tüm taraftarlarımız konuyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir"

EKSİ 11 PUAN

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor aldığı cezalarla lige eksi 11 puan ile başladı.