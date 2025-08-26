Mourinho'dan yönetime olay sözler: Maç öncesi bombayı bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi statta açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, yönetime eleştirilerde bulundu.

Portekizli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Benfica, çok iyi bir takım. Çok fazla yatırım yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde turları geçebilmek için. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim."

“YARIN HARİCİNDE KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİM”

"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

“OLUMSUZZ OLARAK ETKİLENMEYECEK FENERBAHÇE”

"Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe!"

“İSMİNİ BİLE BİLMİYORUM”

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini (Hamdi Akın) şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

“KULÜBÜN EKSTRA BİR ÇABA SARF ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."