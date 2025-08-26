Mourinho'dan yönetime olay sözler: Maç öncesi bombayı bıraktı

Mourinho'dan yönetime olay sözler: Maç öncesi bombayı bıraktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, transfer çalışmalarının geç kaldığını belirterek yönetimi eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi statta açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, yönetime eleştirilerde bulundu.

Portekizli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Benfica, çok iyi bir takım. Çok fazla yatırım yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde turları geçebilmek için. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Bunu söyleyebilirim."

“YARIN HARİCİNDE KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİM”

"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim."

“OLUMSUZZ OLARAK ETKİLENMEYECEK FENERBAHÇE”

"Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe!"

“İSMİNİ BİLE BİLMİYORUM”

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini (Hamdi Akın) şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

“KULÜBÜN EKSTRA BİR ÇABA SARF ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı
Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı
Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu
Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu