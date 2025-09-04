Montella'dan polemiklere yanıt

Montella'dan polemiklere yanıt
Yayınlanma:
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Montella, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-2 yendiği maç sonrası konuştu.

İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde."

"Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum."

"Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar!"

"Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz."

"Tabii ki saygı duyuyoruz. Avrupa'nın birinci takımı olduklarını biliyoruz ama bizim elimizde silahlarımız var. Bu tarz maçlarda daha çok hırs yapıyoruz. İspanya'ya karşı elimizden geleni yapacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

