Milli takımın rakibi belli oldu

Milli takımın rakibi belli oldu
Yayınlanma:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu ile B Grubu'nda 5. maçlar oynandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.

B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

6 Eylül Cumartesi:

12.00 Türkiye-İsveç

15.15 Almanya-Portekiz

18.30 Litvanya-Letonya

21.45 Sırbistan-Finlandiya

Sonuçlar

Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Estonya-Portekiz: 65-68

Çekya-Letonya: 75-109

Türkiye-Sırbistan: 95-90

B Grubu

Karadağ-Büyük Britanya: 83-89

Litvanya-İsveç: 74-71

Finlandiya-Almanya: 61-91

Puan durumu

Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Takım O G M A Y Av. Puan

1.Türkiye 5 5 - 459 359 100 10

2.Sırbistan 5 4 1 434 368 66 9

3.Letonya 5 3 2 412 384 28 8

4.Portekiz 5 2 3 315 368 -53 7

5.Estonya 5 1 4 352 397 -45 6

6.Çekya 5 - 5 338 434 -96 5

B Grubu:

Takım O G M A Y Av. Puan

1.Almanya 5 5 - 529 365 164 10

2.Litvanya 5 4 1 431 393 38 9

3.Finlandiya 5 3 2 426 406 20 8

4.İsveç 5 1 4 403 418 -15 6

5.Karadağ 5 1 4 378 455 -77 6

6.Büyük Britanya 5 1 4 354 484 -130 6

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı
Kalbimiz Tayland'ta rakip Amerika: Haydi Filenin Sultanları yenin tarihe geçin
Kalbimiz Tayland'ta rakip Amerika: Haydi Filenin Sultanları yenin tarihe geçin
Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda
Gürcistan Türkiye ilk 11'ler belli oldu: Maç şifresiz kanalda