Milli takımın rakibi belli oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.
Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.
B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
6 Eylül Cumartesi:
12.00 Türkiye-İsveç
15.15 Almanya-Portekiz
18.30 Litvanya-Letonya
21.45 Sırbistan-Finlandiya
Sonuçlar
Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Estonya-Portekiz: 65-68
Çekya-Letonya: 75-109
Türkiye-Sırbistan: 95-90
B Grubu
Karadağ-Büyük Britanya: 83-89
Litvanya-İsveç: 74-71
Finlandiya-Almanya: 61-91
Puan durumu
Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
Takım O G M A Y Av. Puan
1.Türkiye 5 5 - 459 359 100 10
2.Sırbistan 5 4 1 434 368 66 9
3.Letonya 5 3 2 412 384 28 8
4.Portekiz 5 2 3 315 368 -53 7
5.Estonya 5 1 4 352 397 -45 6
6.Çekya 5 - 5 338 434 -96 5
B Grubu:
Takım O G M A Y Av. Puan
1.Almanya 5 5 - 529 365 164 10
2.Litvanya 5 4 1 431 393 38 9
3.Finlandiya 5 3 2 426 406 20 8
4.İsveç 5 1 4 403 418 -15 6
5.Karadağ 5 1 4 378 455 -77 6
6.Büyük Britanya 5 1 4 354 484 -130 6