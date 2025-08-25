Milli takım öne geçtiği maçta Mısır'a kaybetti

Milli takım öne geçtiği maçta Mısır'a kaybetti
Yayınlanma:
Türkiye U21 Voleybol Takımı 2-1 öne geçtiği mücadelede Mısır'a direnemedi.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin’in Jiangmen kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu’ndaki dördüncü maçında Mısır’a 3-2 mağlup oldu.
Beş set süren karşılaşma büyük heyecana sahne oldu.
Ay Yıldızlılar Mısır karşısında ilk seti kaybetse de 2. ve 3. setteki üstün oyunuyla rakibi karşısında 2-1 öne geçti.
4. seti kaybeden milliler karar setini de 18-16 yitirdi.

Set skorları:

1. Set: Mısır 26 - Türkiye 24

2. Set: Türkiye 25 - Mısır 22

3. Set: Türkiye 25 - Mısır 14

4. Set: Mısır 25 - Türkiye 17

5. Set: Mısır 18 - Türkiye 16

Ay-yıldızlılar, özellikle üçüncü sette rakibine büyük üstünlük kurarak umut verdi ancak son setin kritik anlarında şans Mısır’dan yana oldu.

Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 06.00’da Tayland ile karşılaşacak. Bu maç, Türkiye’nin gruptan çıkma şansını belirleyecek. İlk dört sıraya giren takımlar son 16 turuna yükseliyor, bu nedenle Tayland karşısında alınacak galibiyet büyük önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

