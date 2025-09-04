Milli Takım İtalya yolcusu

Milli Takım İtalya yolcusu
Yayınlanma:
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Play-Out kadrosu belli oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 8-12 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Viareggio şehrinde oynayacağı Avrupa A Ligi Play-Out maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya çağrılan oyuncular, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İtalya'ya 6 Eylül Cumartesi günü gidecek ay-yıldızlı ekip; Estonya, Gürcistan ve Letonya ile mücadele edecek.

Teknik direktör Ozan Yılmaz'ın Avrupa A Ligi Play-Out maçları aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

Kaleci: Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı

Savunma: Sarper Dikmen, Oğuzhan Karaca, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem

Kanat: Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Tarık Özdemir, Özcan Kocaman

Forvet: Emrah Ekmekci, Cengizhan Küser

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

