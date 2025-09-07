Milli takım İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı koyamadı

Milli takım İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı koyamadı
Yayınlanma:
Özel turnuvada İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşan u18 Milli Takımımız, 3-0 mağlup oldu.

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası’nda mücadele eden U18 Millî Takımımız, son maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

MAĞLUBİYETLE KAPATTIK

Hradiste Stadyumu’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 3-0 mağlup oldu. İrlanda Cumhuriyeti’ne galibiyeti getiren golleri 28 ile 57. dakikalarda Ramon Martos ve 66. dakikada Billy Hayes attı.

DETAYLAR

Hakemler: Jakub Wulkan, Jaroslav Kubr, Petr Kotalík, Matěj Cigánek

Türkiye: Emir Dadük, Emir Bora Çoban, Vatan Özcan, Boran Eligüzel (Dk.67 Enes Çalışkan), Ali Pağda (Dk.82 Can Bartu Çığır), Hasan Ege Akdogan (Dk.46 Yusuf Can Karademir), Furkan Koçak (Dk.46 Hasan Talha Ayyıldız), Ege İzmirli (Dk.46 Mustafa Azem Yortaç), Emre Can Duran (Dk.67 Yusuf Dağhan Kahraman), Osman Kahraman (Dk.46 Muhammet Talha Akyüz), Mustafa Serhan Kök (Dk.46 Mümin Barış Nazlı)

İrlanda Cumhuriyeti: Corey Sheridan, Josh Cullen, Oisin McDonagh, Vinnie Leonard, Rory Finneran, Victor Ozhianvuna (Dk.67 Gavin McAteer), Kian McMahon Brown, Ramon Martos, Jaden Umeh, Billy Hayes, Ade Solanke


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter
TFF'den Galatasaray'ı sevindiren karar
TFF'den Galatasaray'ı sevindiren karar
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım sürprizi
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım sürprizi