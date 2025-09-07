Milli takım İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı koyamadı

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası’nda mücadele eden U18 Millî Takımımız, son maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

MAĞLUBİYETLE KAPATTIK

Hradiste Stadyumu’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 3-0 mağlup oldu. İrlanda Cumhuriyeti’ne galibiyeti getiren golleri 28 ile 57. dakikalarda Ramon Martos ve 66. dakikada Billy Hayes attı.

DETAYLAR

Hakemler: Jakub Wulkan, Jaroslav Kubr, Petr Kotalík, Matěj Cigánek

Türkiye: Emir Dadük, Emir Bora Çoban, Vatan Özcan, Boran Eligüzel (Dk.67 Enes Çalışkan), Ali Pağda (Dk.82 Can Bartu Çığır), Hasan Ege Akdogan (Dk.46 Yusuf Can Karademir), Furkan Koçak (Dk.46 Hasan Talha Ayyıldız), Ege İzmirli (Dk.46 Mustafa Azem Yortaç), Emre Can Duran (Dk.67 Yusuf Dağhan Kahraman), Osman Kahraman (Dk.46 Muhammet Talha Akyüz), Mustafa Serhan Kök (Dk.46 Mümin Barış Nazlı)

İrlanda Cumhuriyeti: Corey Sheridan, Josh Cullen, Oisin McDonagh, Vinnie Leonard, Rory Finneran, Victor Ozhianvuna (Dk.67 Gavin McAteer), Kian McMahon Brown, Ramon Martos, Jaden Umeh, Billy Hayes, Ade Solanke



