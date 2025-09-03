Milli maç öncesi basın toplantısında olay tepki: Haberleri görünce çok sinirlendi

Milli maç öncesi basın toplantısında olay tepki: Haberleri görünce çok sinirlendi
Yayınlanma:
Gürcistan maçı öncesi Montella ve Merih Demiral konuştu. Demiral, milli takımdaki kavga iddialarına sert çıktı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı:

Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.

“NELER YAPTIKLARINI BİLİYORUZ”

Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız.

“EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ”

Kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız.

“ONLAR HERHALDE HAYAL EDİYOR”

Milli takımda 2 futbolcunun kavgalı olduğu iddiaları için ise Merih Demiral şu sözleri sarf etti:

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Spor
Galatasaray'da yıkılan futbolcuyu açıkladı: Bir hafta evden çıkamamış
Galatasaray'da yıkılan futbolcuyu açıkladı: Bir hafta evden çıkamamış
Fenerbahçe'yi anında reddetti: Söz konusu bile değil
Fenerbahçe'yi anında reddetti: Söz konusu bile değil