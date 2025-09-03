Milli maç öncesi basın toplantısında olay tepki: Haberleri görünce çok sinirlendi

Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı:

Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.

“NELER YAPTIKLARINI BİLİYORUZ”

Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız.

“EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ”

Kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız.

“ONLAR HERHALDE HAYAL EDİYOR”

Milli takımda 2 futbolcunun kavgalı olduğu iddiaları için ise Merih Demiral şu sözleri sarf etti:

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz."