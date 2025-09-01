Mehmet Akif Üstündağ: Yolumuz açık

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hem rakibin direncine hem de millilerin kararlılığına dikkat çekti.

"BU TAKIMA FİNA YAKIŞIR"

Slovenya’nın ilk kez Dünya Şampiyonası’na katıldığını hatırlatan Üstündağ, “Boş takım değiller. Tüm güçlerini ortaya koydular. Ancak bizim takım da tecrübe, istek ve sonuna kadar bırakmamayı bu maçta bir kez daha tekrarladı” dedi. Özellikle kaptan Eda Erdem Dündar’ın liderliğinde takımın sahada karakter koyduğunu vurgulayan Üstündağ, “ABD’yi de geçince yolumuz açık. İnşallah bu takıma Dünya Şampiyonası’nın finali yakışır” ifadelerini kullandı.

Set skorları: 30-28, 25-13, 29-27

Türkiye, grup aşamasını İspanya, Bulgaristan ve Kanada’ya karşı set vermeden tamamlamıştı.

Slovenya ise D Grubu’nda Çekya ve Arjantin’i geçerek ikinci sırada yer aldı.

RAKİP ABD

Milliler, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Bu eşleşme, turnuvanın en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Başantrenör Daniele Santarelli de maç sonrası yaptığı açıklamada, “ABD’ye büyük saygı duyuyoruz ama biz de kazanabilecek kapasitedeyiz” diyerek umutlu mesajlar verdi.