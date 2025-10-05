Mauro Icardi'den taraftarları kızdıran hareket

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONU MADRİD’E GİTTİ

Stada valizle gelen Mauro Icardi karşılaşmanın ardından havalimanına giderek Madrid’e uçtu. Milli arayı burada geçirecek olan Arjantinli futbolcu tatilinden ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mauro Icardi'den Madrid paylaşımı

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak Mauro Icardi’nin bu paylaşımı taraftarların tepkisini çekti. Son haftaki tavırları ve fazla kilolarına dikkat çeken taraftarlar, derbi sonrası tatile giden Mauro Icardi’ye eleştirilerde bulundu.

ISINMAYA ÇIKMADI

Mauro Icardi’nin Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ısınmaya çıkmaması ve Şampiyonlar Ligi galibiyeti sonrası sevinmemesi sosyal medyada gündem olmuştu.

