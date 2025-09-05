Lucescu: Şu anda konuşamam

Son günlerde Milli takım tercihiyle gündeme gelen Ümit Akdağ konusunda Mircea Lucescu'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takım tercihini henüz netleştirmeyen genç stoper Ümit Akdağ hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, oyuncunun kararını özgürce vermesi gerektiğini vurgularken, milli takımın ruhuna dair önemli mesajlar verdi.

Lucescu, Ümit Akdağ ile yalnızca Toulouse döneminde kısa bir görüşme yaptığını belirterek, “Durumu tam olarak bilmediğim için onun hakkında şu anda konuşamam. Şu anda sadece milli takımda olan oyuncular hakkında konuşuyorum. Milli takıma gelmek istiyorsa, gelebilir, bir sorun yok. Ama ilk andan itibaren Romanyalı olduğunu ve bizim için oynadığını hissetmiyorsa, onu çağırmamayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Lucescu, milli takımın bir ayrıcalık değil, bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Milli takımda olduğunuzda, herhangi bir avantajı düşünemezsiniz. Milli takımda olmak yeterlidir. Bunları iyi anlamalı ve en iyi kararı almalı” diyerek genç oyunculara mesaj gönderdi.

mit-akdag.webp
Ümit Akdağ Romanya Milli takımında forma giyiyor

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Bükreş doğumlu olan 21 yaşındaki Ümit Akdağ, Romanya U21 Milli Takımı’nda forma giyiyor.
Henüz A milli düzeyde bir tercih yapmayan genç stoper, bu sezon Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da 3 maçta görev aldı.
Akdağ’ın gelecekte hangi ülkenin formasını seçeceği merakla bekleniyor.

